Кинолог рассказал, в каких районах Ростова лучше всего жить с собаками

Ростовская область, 17 октября 2024. DON24.RU. Анастасия Левен, кинолог из донской столицы, считает, что при выборе района для проживания с собаками важно учесть три критерия. Об этом сообщает газета «Заря» Мясниковского района.

В первую очередь собачникам необходимо наличие площадки для выгула собак. Должна быть возможность избавить животное от поводка и дать ему вдоволь порезвиться, не нарвавшись на негодование окружающих.

Затем стоит учесть расположение ветеринарных клиник (лучше, чтобы их было несколько) и возможность проложить альтернативные маршруты для прогулок с питомцем.

Всем этим параметрам соответствуют Советский, Железнодорожный, Октябрьский и Ворошиловский районы Ростова-на-Дону. Жители Центрального и Кировского районов жалуются на нехватку площадок для выгула, для последних ближайшая расположена в районе левого берега Дона.