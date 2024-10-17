Как сделать космос и авангард в интерьере московской новостройки

Дизайнер и директор дизайн-студии Anna Shalaeva

Анна — эксперт в создании новаторских, эргономичных и функциональных дизайн-проектов. Но особое внимание дизайнер уделяет объектам для инвестирования: Анна хорошо знает, как сделать более привлекательным любое жилье и помочь ему вырасти в цене при сдаче.

Заказчик этого проекта купил однокомнатную квартиру в ЖК «Наследие», чтобы сдавать в аренду, и хотел сделать необычный, яркий ремонт, который выделил бы квартиру на рынке съемной недвижимости. Изначальная планировка оказалась удачной, менять ее не стали. В однокомнатной квартире была предусмотрена гардеробная, выделены кухня и спальня.

Стиль будущего интерьера задал сам ЖК — тема наследия, 60-е, midcentury и авангард. А еще у клиента был спальный гарнитур в стиле ретро, и он тоже прекрасно вписался в концепцию.

Клиент полностью доверился дизайнеру, даже в самых смелых идеях. Хотя некоторые из них выслушивал с нескрываемым скепсисом. Например, он не был уверен насчет уместности «Спортсменов» Малевича на дверях холла, но рискнул и согласился. В результате эти атлеты стали чуть ли не главными героями квартиры.

Теперь, оказавшись на фоне ярких обоев и пола со звездами, они смотрят друг на друга с дверей гардеробной комнаты и ванной. Здесь же одну из стен украшает супрематическая композиция Малевича.

Кухня получилась скорее в стиле midcentury США 60-х годов. Яркие нестандартные верхние шкафы в два ряда, обои в стиле поп-арт и винтажный холодильник Smeg.

А вот спальня выполнена в духе профессорской квартиры СССР 60-х, с паркетом-елочкой, стилизованной мебелью и яркими обоями с паттерном.

Холл же и санузел отправляют в начало XX века, к авангарду и смелым решениям. Светильники в этом проекте не случайно шепчут о ретрофутуризме — это еще одна отсылка, на этот раз к космической гонке между СССР и США.