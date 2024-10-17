Тыкву размером с дом вырастил историк на своем участке

Мы пообщались с рекордсменом и узнали, что он будет делать с таким количеством оранжевых овощей.

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«Подвёл окончательный итог. Выросло три тыквы – 452, 550 и 675 кг. Позапрошлогодний рекорд превзошли все три», – поделился историк в беседе с VN.ru.

Самая большая тыква оказалась настолько объёмная, что напоминает тыквенный грот или пещеру. При желании в ней, пожалуй, может поместиться взрослый человек изящного телосложения. На вопрос, как вам это удалось, Артем скромно отвечает:

«Появился небольшой опыт».

«Погода была подходящей, с погодой в этом году повезло – за исключением града в конце июля, из-за него сильно пострадали листья», – говорит преподаватель.

«Делается три замера – вдоль, поперёк и охват. Далее с помощью специального приложения рассчитывается вес. Получается достаточно близко к реальному весу. У меня выросла на 5% тяжелее расчётного веса», – делится Артем Ломакин.

Напомним, что в прошлом году у историка-огородника из Искитимского района также вырастала тыква-гигант весом 400 с лишним кг. Её с радостью умяли кролики, которых держит в своем хозяйстве сибиряк. Не пропадут тыквы и в этом году.

«Кролики справятся с вашей тыквой»? – спрашиваем историка-огородника. «Без особых проблем», – отвечает Антон Ломакин.

Часть урожая пойдёт на готовку витаминных блюд для семьи, продолжает наш собеседник.

«Большого опыта нет в приготовлении тыквы, но обязательно попробую. В сыром виде кусочек откусил – на вкус сладкая», – делится с нами Артем.

Ранее мы писали о гигантских сибирских арбузах, которые выросли на знаменитом огороде в Каменке. Каждый из них весил чуть более 50 кг. Один из арбузов достался школьникам местной школы – его хватило на всех учащихся.