Кинолог рассказал, как избежать стычек между собаками на прогулке

Президент РОО «Кинология — ХХI век», директор школы профессиональной дрессировки «Кинологический Центр Сокольники» Константин Карапетьянц рассказал, как городским жителям при выгуле собак избежать конфликтов с другими питомцами.

Прежде всего не следует приближаться к другим животным слишком близко, а также пытаться погладить их, так как некоторые животные могут бояться контактов или не ладить с определёнными породами, объяснил кинолог в беседе с Life.ru.

Кроме того, не следует отпускать собаку с поводка в общественных местах, отметил специалист.

«Социализация четвероногого начинается с раннего щенячьего возраста: регулярные тренировки, постепенное привыкание к новым собакам и поощрение спокойного поведения помогут вашему питомцу легче находить общий язык с другими», — заключил Карапетьянц.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал рекомендации по осенним прогулкам с питомцем.