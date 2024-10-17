Создаем оригинальный держатель для книг в скандинавском стиле

В видео реставратор показывает пошаговую инструкцию создания подпорок для книг в виде заснеженных гор.

© Омск Здесь

В новом выпуске видеоблога "Короче, Омск" пробуждаем любовь к чтению с помощью хендмейда! Реставратор мебели Ольга Пономарёва поделится, как сделать своими руками оригинальный держатель для книг. Изделие станет украшением интерьера и будет притягивать внимание домашних - вам точно захочется им чаще пользоваться и открывать для себя всё новые и новые написанные истории.

Эксперт покажет, как с помощью деревянных заготовок (их можно напилить из оставшихся после ремонта обрезков дерева), клея ПВА и акриловой краски изготовить книжную подставку, напоминающую заснеженные горные вершины.

"В чём прелесть этого изделия - мы можем использовать их как для одной книги, так и для двух, или даже целого десятка. Эти декоративные элементы будут поддерживать книги, они не будут распадаться", - говорит Ольга Пономарёва.

В видео реставратор показывает, как создать декор из простых элементов, но если у вас дома есть лобзик и вы им владеете, можно поэкспериментировать с формой. Всё зависит от вашей фантазии и стиля в интерьере.

<img class="" src="https://img04.rl0.ru/a63e0fab8c7afae5d64224702b920ec8/765x-i/https/store.rambler.ru/news/img/682c12988f29fbe79b855e28c159a589"/>

Что почитать этой осенью? Ищите подборку литературных произведений от книжного блогера Александры Макаровой здесь.

Также предлагаем вам посмотреть другие выпуски "Короче, Омск", где Ольга Пономарёва рассказывает, как превратить простую дощечку в оригинальную вешалку, а обычные бутылки - в стильные вазы, а также как из куска дерева сделать подсвечник под старину и как из старых хлебниц сделать оригинальную тумбочку.