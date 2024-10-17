Если стиральная машина плохо вымывает порошок из лотка, это может указывать на проблему с подачей воды. Остатки порошка появляются, когда вода не может полностью смыть средство из лотка, и одной из причин может быть слабый напор воды.

Чтобы решить эту проблему, сначала необходимо почистить пространство за лотком. Для этого аккуратно извлеките лоток и осмотрите его на наличие загрязнений и накипи. Особое внимание уделите отверстиям, через которые поступает вода — они часто засоряются и препятствуют нормальной подаче.

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Чтобы прочистить их, используйте маленькие щетки или ершики для зубов. Это поможет удалить скопившиеся отложения, улучшить напор воды и обеспечить полное вымывание порошка из лотка.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @onaznaett.