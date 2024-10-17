Ветеринар сообщил об опасности цитрусов для маленьких собак

Ветеринар сообщил о смертельной опасности цитрусов для маленьких собак
У питомцев может быть аллергия. Хозяин рискует «быстро потерять» животное, дав ему даже «дольку мандарина».
Специалист подчеркнул, что зверей не следует кормить пищей «со стола». Их организм под это «не заточен», отметил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Ян Ермолов.
«Если рассматривать вопрос глобально, то всё то, что у нас на столе — собаке в пищу непригодно. Все продукты, которые у нас, они так или иначе проходят термическую обработку или обработку какими-то консервантами, ещё чем-нибудь. Если говорить о собаках, организм практически любой породы под такое не заточен. Они всё-таки ближе к хищникам. Если говорить о каких-то смертельно опасных продуктах, я всё к тому веду, что это практически любой продукт. Дай, допустим, собаке съесть Кишмиш виноград килограмм, например, из-за содержания виноградной кислоты, что у нас почки заболят, что у них. Всякие цитрусовые — нередко на них бывает аллергия, вплоть до отёка Квинке. Дать собаке дольку мандарина, если это какой-нибудь алабай, то это ещё один вопрос, а если какая-нибудь чихуашка или йорик, то вплоть до того, что питомца можно довольно быстро потерять. И этого много. Поэтому, собственно, и есть вся эта индустрия, направленная на производство комбинированных кормов. Там неглупые дядьки сидят и просчитывают весь состав вот этого сухарика из пакета или паштета из баночки, чтобы он был сбалансированным и максимально адаптирован под какие-то породные особенности».
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