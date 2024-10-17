Ветеринар сообщил об опасности цитрусов для маленьких собак

У питомцев может быть аллергия. Хозяин рискует «быстро потерять» животное, дав ему даже «дольку мандарина».

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Специалист подчеркнул, что зверей не следует кормить пищей «со стола». Их организм под это «не заточен», отметил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Ян Ермолов.

«Если рассматривать вопрос глобально, то всё то, что у нас на столе — собаке в пищу непригодно. Все продукты, которые у нас, они так или иначе проходят термическую обработку или обработку какими-то консервантами, ещё чем-нибудь. Если говорить о собаках, организм практически любой породы под такое не заточен. Они всё-таки ближе к хищникам. Если говорить о каких-то смертельно опасных продуктах, я всё к тому веду, что это практически любой продукт. Дай, допустим, собаке съесть Кишмиш виноград килограмм, например, из-за содержания виноградной кислоты, что у нас почки заболят, что у них. Всякие цитрусовые — нередко на них бывает аллергия, вплоть до отёка Квинке. Дать собаке дольку мандарина, если это какой-нибудь алабай, то это ещё один вопрос, а если какая-нибудь чихуашка или йорик, то вплоть до того, что питомца можно довольно быстро потерять. И этого много. Поэтому, собственно, и есть вся эта индустрия, направленная на производство комбинированных кормов. Там неглупые дядьки сидят и просчитывают весь состав вот этого сухарика из пакета или паштета из баночки, чтобы он был сбалансированным и максимально адаптирован под какие-то породные особенности».

Ранее кинологи рассказали о самых популярных в России литературных кличках собак. Чаще всего хозяева называют своих питомцев Мастером — в честь героя романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Такую кличку получили 776 животных.

На втором месте персонаж английского писателя Алана Милна Винни — 772 собаки. На третьем месте — Мальвина, в её честь назвали 630 собак. Об этом сообщил агентству «Москва» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.