Эксперты объяснили, как ухаживать за изделиями из искусственной кожи

Часто при покупке понравившейся вещи, мы не задумываемся о том, как будем за ней ухаживать. Между тем некоторые материалы, например, искусственная кожа, требуют специального ухода, сообщает Общественная Служба Новостей.

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Вещи из заменителя кожи плохо приспособлены к сильным морозам – зимой на улице материал может потрескаться.

Если вещь их экокожи испачкалась, не следует использовать средства для ухода за натуральной кожей. Лучше приобрести специальное средство или попробовать удалить грязь мягкой тряпочкой с мыльным раствором.

Чтобы материал выглядел ухоженно, можно использовать специальные силиконовые пропитки для его увлажнения. Такой уход предотвратит появление трещинок и поможет восстановить тускнеющий цвет.

Стирать изделия из искусственной кожи следует только при сильных загрязнениях и очень деликатно. Лучше всего изучить бирку, где прописаны правила ухода.

Ранее доцент факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин рассказал, нужно ли стирать новую одежду перед ноской. По словам эксперта, стирка поможет удалить микробы, которые могли оставить на одежде многочисленные покупатели.