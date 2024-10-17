Существует ли буллинг среди животных: ответил зоопсихолог

Журналист ИА sovainfo.ru выяснил у кинолога и зоопсихолога Варвары Лукьяновой, существует ли буллинг среди животных.

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Первым делом специалист отметила, что звери всегда смотрят на других особей. И если перед их глазами возникает сородич с отличительными признаками, то это прямой шаг к игнорированию и даже развитию так называемого буллинга.

Одним из ярчайших примеров подобной ситуации являются собаки. Эти четвероногие привыкли считывать информацию и получать сигналы с помощью поведения. Поэтому животным с купированными ушами и хвостами тяжелее общаться с остальными.

Однако вопрос внешнего вида ограничивается не только этим аспектом. Для любого хищника окрас является важнейшим инструментом в охоте. Соответственно, отклонения и отличия способны усложнить эту деятельность.

Кроме того, животное может визуально выделяться за счет альбинизма. Однако проблема больше касается здоровья. Страдающие от этого заболевания звери отличаются слабым иммунитетом и нарушениями слуха и зрения, что сильно осложняет их жизнь.

Ранее мы рассказывали о том, как справиться с детским буллингом.