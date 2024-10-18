Бывают моменты, когда средство для мытья посуды заканчивается в самый неподходящий момент, а до магазина идти не хочется. Но не стоит паниковать – его можно легко приготовить дома из подручных средств, и оно ничем не уступает покупным аналогам. Домашнее средство будет эффективно очищать посуду от жира и загрязнений.

Как с помощью подручных средств очистить белую подошву кроссовок

Чтобы приготовить такое средство, возьмите 30 граммов твердого мыла и натрите его на мелкой терке. Затем добавьте к нему 200 миллилитров кипятка и тщательно перемешайте, чтобы мыло растворилось. Когда смесь станет однородной, добавьте две столовых ложки пищевой соды и четыре столовых ложки перекиси водорода. Перемешивайте всё, пока не получится густая паста.

Готовое средство легко наносится на губку, хорошо пенится и эффективно удаляет загрязнения.

Подробнее об этом лайфхаке рассказал в своем видео блогер @nechetoff.