Кинолог: чем опасен для собак холод

В холодную погоду у собак могут возникать проблемы с ушами и суставами. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, передает РИА «Новости».

«В привычном для нас понимании простудой собаки не болеют. Они подвержены риску инфекционных, кожных заболеваний, в прохладную погоду их могут беспокоить суставы и проблемы с ушами», – отметил Голубев.

По его словам, сильнее осенний холод сказывается на собаках, у которых есть артриты, артрозы, дисплазия и другие заболевания. Чувствуя дискомфорт, они вылизывают болезненные места, чаще лежат, отказываются от длительных прогулок.

Кинолог посоветовал в холодную погоду одевать животных перед прогулками и сократить время пребывания на улице. Полезно также проконсультироваться с ветеринарным врачом: он может назначить собаке прием лекарств и витаминов. Важно также помнить, что от влажного воздуха у собаки может начаться аллергия. Признаки такой реакции – зуд, кожные высыпания, воспаления глаз и носа.

Осенью собак также может беспокоить отит. Его может вызвать холодный ветер. Заболевшая отитом собака часто потряхивает головой, чешет уши и испытывает болезненные ощущения. В этом случае необходимо без промедления обратиться к ветеринару и ни в коем случае не пытаться вылечить собаку самостоятельно.

«Помимо вышеперечисленных заболеваний, собака осенью может просто застудиться. Питомец может начать чихать, у него будут выделения из носа, глаз, ушей. Некоторые становятся вялыми, отказываются от пищи», – предупредил также кинолог.

Голубев напомнил о необходимости защиты собак от клещей до прихода минусовых температур. Одно из самых опасных заболеваний, которым собака может заразиться от клещей – пироплазмоз, он грозит летальным исходом.

Ранее Голубев рассказал, что если собака храпит во сне, это может указывать на то, что она больна.

«Это может быть избыточный вес, полипы в носу, неправильный прикус и многое другое», – отметил он.

В любом случае появление храпа – повод обратиться к специалисту.