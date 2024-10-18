Восемь вещей в доме, которые провоцируют «смертельную» усталость

Дождливыми осенними днями дом становится чуть ли не единственным местом, где можно отдохнуть и зарядиться энергией среди рабочей недели. Рассказываем, какие неоднозначные вещи в собственном жилище могут оставить вас без сил.

© Super.ru

Ваш телевизор

Не спешите радоваться, если забыли, когда в последний раз смотрели телевизор. Наверняка вы пользуетесь планшетом или смартфоном, в том числе — перед сном. Многочисленные исследования показали, что синий свет, излучаемый экранами, снижает уровень гормона сна — мелатонина. А чем более короткий и прерывистый сон вам предстоит, тем больше вероятность, что вы почувствуете себя разбитой на следующий день.

Кофемашина

Легкость приготовления очередной чашечки кофе часто приводит к злоупотреблению этим напитком. Поэтому владельцам кофемашин следует держать себя в руках. В противном случае без очередной дозы стимулятора-кофеина вы почувствуете смертельную усталость. Помните, что это вещество на самом деле не содержит никакой энергии, а лишь блокирует сигналы о том, что пора бы отдохнуть.

Синие стены

Британские ученые изучили цветовую гамму спален в 2000 домах и выяснили, что именно синие стены — наиболее подходящий вариант для зоны отдыха. Они помогают замедлить сердцебиение, снизить кровяное давление и способствуют сонливости. Впрочем, если в спальне такой настрой более чем уместен, для остальных помещений в доме такой эффект скорее минус, чем плюс. Не удивляйтесь, если вас клонит в сон в рабочем кабинете с синими обоями.

Беспорядок

Пренебрежение уборкой, безусловно, может выиграть вам несколько часов в неделю, но в то же время может негативно влиять на ваше общее состояние. Ученые из Института неврологии Принстонского университета провели исследование, которое показало, что беспорядочная, неорганизованная обстановка заставляет вас тратить умственную энергию на стресс, что увеличивает вашу усталость.

Лавандовая свеча

Не секрет, что аромат лаванды отлично расслабляет, но по той же причине он может вас утомить в неподходящий для сна момент. Ученые обнаружили, что люди, которые вдыхают запах лаванды перед сном, спят крепче — поэтому смело используйте его непосредственно перед отдыхом. В течение дня больше подойдет нечто бодрящее — например, ароматы цитрусовых.

Фастфуд и сладости

От выпечки и сладкого часто отказываются в целях снижения веса, но при условии получения достаточного количества калорий из здорового рациона это может стать вашим ключом к высокому уровню энергии в течение всего дня. Дело в том, что продукты, богатые простыми углеводами, приводят к значительным скачкам уровня сахара в крови, за которыми следуют резкие спады энергии.

Полумрак

Предпочитаете задернутые шторы в любое время суток? Тогда вам будет полезно узнать результаты исследования, проведенного при участии офисных работников. Оказалось, что люди, которые проводят весь день под воздействием естественного освещения, ночами спят в среднем на 46 минут дольше. Яркий свет днем помогает организму «подводить» внутренние часы. А хороший сон — залог бодрости.

Низкая температура

Исследования показали, что оптимальная температура для сна на самом деле довольно низкая — от всего лишь 15 до 20 градусов по Цельсию. Поэтому, если у вас дома прохладно, не удивляйтесь, если вам приходится вечно бороться со сном. Хроническая усталость в таком случае ни при чем — найдите возможности для обогрева помещения и вскоре почувствуете себя гораздо бодрее.