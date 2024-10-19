Волгоградцам рассказали, как можно сэкономить на отоплении зимой
Специалист сервиса «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина перечислила эффективные способы, помогающие снизить затраты на обогрев дома.
Первое, что следует сделать для снижения затрат на отопление, – обеспечить качественную теплоизоляцию дома. Важно устранить щели и трещины в стенах, оконных проемах и крыше, через которые теряется большая часть энергии.
Среди основных мер – установка энергоэффективных окон с двойным стеклопакетом, замена входной двери на модель с терморазрывом, остекление лоджий и балконов, использование систем вентиляции и монтаж теплоизоляционных материалов на стены, полы и крышу.
Также важную роль в снижении расходов на отопление играет контроль температуры в доме. Например, можно снизить ее уровень в пустующих помещениях. В спальне оптимальная температура составляет 16–20 градусов, на кухне – 19–21, в гостиной – 20–22 градуса. Точно регулировать температуру в каждой комнате поможет использование систем автоматического управления отоплением и установка термоголовок на радиаторы.
Кроме того, очень важно выбрать правильное отопительное оборудование. Наиболее экономичными остаются газовые котлы, конденсационные модели сокращают расход топлива на 30% за сезон.
Есть твердотопливные котлы, работающие на дровах и не требующие подключения к сети, и инфракрасные обогреватели, потребляющие на 30–60% меньше электроэнергии в сравнении с традиционными обогревателями.