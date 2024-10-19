Как можно сэкономить на отоплении зимой

Специалист сервиса «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина перечислила эффективные способы, помогающие снизить затраты на обогрев дома.

Первое, что следует сделать для снижения затрат на отопление, – обеспечить качественную теплоизоляцию дома. Важно устранить щели и трещины в стенах, оконных проемах и крыше, через которые теряется большая часть энергии.

Среди основных мер – установка энергоэффективных окон с двойным стеклопакетом, замена входной двери на модель с терморазрывом, остекление лоджий и балконов, использование систем вентиляции и монтаж теплоизоляционных материалов на стены, полы и крышу.

Также важную роль в снижении расходов на отопление играет контроль температуры в доме. Например, можно снизить ее уровень в пустующих помещениях. В спальне оптимальная температура составляет 16–20 градусов, на кухне – 19–21, в гостиной – 20–22 градуса. Точно регулировать температуру в каждой комнате поможет использование систем автоматического управления отоплением и установка термоголовок на радиаторы.

Кроме того, очень важно выбрать правильное отопительное оборудование. Наиболее экономичными остаются газовые котлы, конденсационные модели сокращают расход топлива на 30% за сезон.

Есть твердотопливные котлы, работающие на дровах и не требующие подключения к сети, и инфракрасные обогреватели, потребляющие на 30–60% меньше электроэнергии в сравнении с традиционными обогревателями.