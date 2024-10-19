Примеры сочетания винтажного гобелена с современным дизайном

История гобелена так же сложна и продолжительна, как и классический формат его изготовления. Раньше его вешали в изголовьях кроватей знатных особ, придавая эстетическое совершенство весьма утилитарной вещи. Сегодня гобелен используют как декоративный элемент с обоснованной претензией на право именоваться предметом искусства.

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Что мы знаем о гобеленах? По сути своей это ковер. Тканое изделие, которое может использоваться на полу, стенах или столах. Однако у ковров есть типология. Шпалера (происходит от итальянского spalliera, означающего «спинка мебели») — это особый тип безворсового ковра, который вешают на стену.

Гобелен, в свою очередь, — это шпалера, созданная на мануфактуре, основанной в 1443 году братьями Гобелен. Поэтому все гобелены можно считать коврами, но не каждый ковер является гобеленом.

Сюжетно гобелены могут иллюстрировать самые различные события — от библейских до политических. Отличный современный пример — «Гобелен века» Александра Кищенко. В 1999 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире. Размерами он соответствует одноподъездной шестиэтажке — 266 кв. м — и создавался художником и 11 ткачихами в течение пяти лет.

Интерьерные гобелены гораздо скромнее. Встречаются, конечно, экземпляры во всю стену, но чаще всего это полотно размером 1–1,5 кв. м.

Тренд на использование гобелена в современном интерьере пришел к нам от западных и европейских дизайнеров, активно разыскивающих новые инструменты для эффектных сочетаний. Гобелен оказался идеальным кандидатом.

Текстиль сам по себе вносит дополнительную фактуру, текстуру и цвет. А если у него есть сюжет и хоть какая-то историческая ценность, пространство, где он появляется, мигом получает дополнительные характеристики в виде глубины и новых смыслов.

Зоны, где гобелен будет наиболее уместен, подсказывает нам история его применения в замках: изголовья кроватей, столовые зоны и акцентные стены в гостиных. В минималистичных интерьерах гобелен нуждается в самой элементарной поддержке — формой или цветом.

В насыщенные деталями интерьеры гобелен внесет свой вклад в виде дополнительного слоя, текстуры и глубины, но главное — он станет отличным поводом соединить концепт в общий сюжет. И вот здесь можно проявить творчество и разыграть целый сторителлинг в формах, объемах и символах.

Если же заморачиваться не хочется, гобелен можно использовать по принципу предмета интерьерной живописи. В этом случае можно делать акцент на одном или нескольких оттенках в интерьере либо собрать в нем всю палитру помещения.

Самый быстрый и простой вариант применения гобелена в интерьере — декоративные диванные подушки! У нас для вас есть сразу пять вариантов.

1. Подушка «Уильям Морской»

Часть морской коллекции гобеленов У. Морриса. Эта подушка подойдет для кресла и даже стула в обеденной зоне. Не выцветает со временем и может стать отличным подарком на новоселье.

2. Подушка «Артишок»

Флористическая тема будет актуальна для любого пространства. В качестве финального аккорда эту подушку можно использовать в спальне.

3. Подушка «Фрукты Ред»

Прекрасный кандидат для интерьера в насыщенных тонах. Для кухни или веранды этот сюжет будет особенно актуален.

4. Подушка «Модерн»

Ценители искусства и сложных цветовых сочетаний оценят такой сюжет.

5. Подушка «Курабье»

А вот эту подушку с классическим орнаментом можно использовать как главный акцент и подобрать в компаньоны варианты в более приглушенных тонах.