Семь способов согреться дома, если нет отопления

Эксперты рассказали, как не замерзнуть, если дома еще не включили отопление, сообщает издание «Горящая изба».

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Используйте обогревающие устройства

Можно приобрести различные обогревающие устройства, которые подразделяются на:

Масляные радиаторы;

Конвекторы;

Тепловентиляторы;

Электрокамины;

Инфракрасные обогреватели.

Масляные радиаторы дольше всего сохраняют тепло, но из-за сильного нагрева корпуса опасны для детей и животных.

Наиболее быстро комнату нагревает тепловентилятор. Это универсальное и бюджетное устройство, которое можно использовать и летом для охлаждения. Оно безопасно для детей и животных. Единственный его минус – это шум, поэтому оно может не подойти для спальни или рабочего кабинета.

Конвекторы бесшумны, но нагрев происходит довольно медленно.

Инфракрасные обогреватели экономичны и универсальны. Однако они не подходят для нагрева больших помещений со множеством комнат: останутся холодными те зоны, куда не попадают инфракрасные лучи.

Электрокамин выглядит очень стильно, но греет слабо.

Утеплите окна

Если у вас дома старые деревянные окна, которые пропускают холодный воздух, можно затолкать в щели поролон или вату. После этого заклейте их скотчем или малярной лентой. Однако в этом случае не получится открыть окно, не повредив утеплитель. Для проветривания помещения необходимо оставить форточку.

Кроме того, можно использовать монтажную пену для деревянных рам либо самоклеящиеся ленты для пластиковых окон.

Спите под электроодеялом

Такое одеяло внешне выглядит как обычное, но внутри него находится обогреватель. Чтобы согреть постель, достаточно положить и включить его за десять минут до сна.

На ночь одеяло лучше выключить, чтобы не перегреться.

Купите грелки

В грелку необходимо набрать горячую воду, но не кипяток. После этого оберните ее в полотенце и приложите к любой части тела или голове. Грелки безопасны и стоят не так много.

Кроме того, существуют самонагревающиеся устройства для тела. Они выглядят как маленькие полоски, которые нужно наклеить на одежду. Эти устройства могут нагреться до 60 градусов и сохранять тепло до восьми часов.

Руки возможно нагреть специальным портативным обогревателем, а ноги – одноразовыми грелками в виде мешочков, которые помещаются в обувь или носки.

Носите шерстяную одежду или термобелье

Шерсть сохраняет тепло за счет особой структуры волокон. Для защиты от холода в квартире выбирайте шерстяные носки, брюки, свитера, шали или платки. Если грубая шерсть приводит к раздражению на коже, наденьте под низ хлопок.

Термобелье – отличный вариант, который часто используют спортсмены и люди в походах, чтобы согреться в непогоду. Как правило, для женщин выпускают термобелье в виде лонгслива и леггинсов. Оно шьется из синтетических, натуральных или смесовых материалов.

Пейте горячие напитки и ешьте сытную пищу

В холодное время важно есть пищу, богатую белками, углеводами и клетчаткой. Она растягивает процесс метаболизма, и организм вырабатывает больше тепла.

Эксперты перечислили продукты, которые полезны в холод:

Кофеин;

Арахис;

Бананы;

Красное мясо;

Имбирь.

Занимайтесь спортом

Во время физической активности наше сердце перекачивает кровь энергичнее, заставляя ее циркулировать по всему телу быстрее. Чем лучше работает кровообращение, тем проще организму распределять тепло и поддерживать температуру тела.