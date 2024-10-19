Названы параметры идеальной квартиры

Россияне, поучаствовавшие в новом исследовании, поделились своими представлениями об идеальной квартире. Выяснилось, что большинство (58%) предпочитают новостройки, тогда как оставшиеся 42% отдают предпочтение вторичному сектору.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные СК «Росгосстрах».

Наиболее комфортными для проживания этажами четверть россиян считают с третьего по пятый, столько же — пятый — восьмой, 22% — выше 15-го. Жить на первом — втором или восьмом — 14-м этажах хотели бы по 14% респондентов.

Что касается площади квартиры, то 39% опрошенных полагают, что для комфортной жизни необходимо не менее 70—100 кв. м, 38% выбрали бы метраж более 100 кв. м, 23% — 50—70 кв. м.

При этом для 40% важно наличие гардеробной, 38% нужна просторная кухня, 30% — большая ванная, а 26% — лоджия или балкон.

Ранее сообщалось о результатах исследования, согласно которому 80% россиян считают планировку в новостройках более функциональной.