Александр Рогов показал первые кадры интерьера новой квартиры

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов опубликовал фото ремонта в новой квартире. Снимками он поделился в Telegram-канале.

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Стилист Александр Рогов показал фрагменты интерьера квартиры с видом на Москву. На размещенных фото видно, что в каждой комнате расположены панорамные окна с видом на город. Он также продемонстрировал несколько картин, которые планирует повесить в интерьере.

«Обожаю такие заботы!» — написал Рогов.

В сентябре Александр Рогов публиковал редкое фото дома в Москве. На опубликованном кадре стилист показал фрагмент квартиры в ЖК бизнес-класса с озелененной верандой и видом на центр Москвы.

В августе телеведущий заявил, что прозрачные вещи будут актуальны осенью. Стилист рекомендовал сочетать просвечивающие платья и юбки с плотными цветными колготками или носить их поверх джинсов и брюк. К прозрачным вещам, по словам ведущего «Модного приговора», можно добавить верхнюю одежду: кожаную куртку, жакет или пальто.

Ранее стилист Александр Рогов назвал новый способ носить многослойные образы.