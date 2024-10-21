Кот-гигант из Перми похудел почти на три килограмма и научился прыгать

Худеющий кот Крошик из Перми за два месяца сбросил почти три килограмма, сообщается в Telegram-канале «Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas». Сейчас хвостатый проходит курс кинезитерапии и учится бегать. По словам реабилитологов, кот выражает свое недовольство громким рычанием, но все же выполняет все поставленные перед ним задачи.

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Новые победы: залез в гамак, залез в кресло-мешок, запрыгнул на пуфик, запрыгнул на диван. План-мегамаксимум на день выполнен! — сообщается в Telegram-канале.

Также один раз в неделю Крошик совершает небольшие пробежки в специальной ванне с водой. Кот поступил в клинику 27 августа с весом 17 кг, а теперь уже может похвастаться достигнутой отметкой в 14,4 кг. Перед пушистым пациентом поставили цель — достичь веса 7–8 кг.

© Соцсети

Волонтеры нашли бездомного Крошика в подвале больницы. Сообщалось, что хозяева раскормили его до такого состояния, что он перестал ходить. Предположительно, питомец ранее питался супами, мясом и сухарями. Из-за избыточного веса у животного появились и другие проблемы со здоровьем, в том числе липидоз печени.

Как ранее отметил ветеринар Михаил Шеляков, кот сможет похудеть только под контролем врачей, поскольку снизить вес до нормы практически в три раза — это трудная задача, особенно для животного. Специалист также подчеркнул, что резко сократить калорийность пищи кота нельзя, поскольку могут начаться осложнения вплоть до панкреатита и панкреонекроза.