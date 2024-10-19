На чем можно сэкономить во время ремонта

Цена на ремонт складывается из многих факторов: площадь помещения, качество материалов, тип ремонта, регион. Однако в среднем в 2024 году его стоимость выросла на 20–30 %, если сравнивать с прошлым годом. О том, как сэкономить во время ремонтных работ, рассказал строительный эксперт Федор Васильев.

«Точно не на проводке, сантехнике и других технических узлах. А вот потратить меньше денег на отделку и декор вполне можно без ущерба для комфорта», – считает эксперт.

Васильев отметил, что в первую очередь в доме или квартире должно быть светло, тепло и безопасно, потом уже можно думать о создании уюта и красоты. Такие работы, как покраска стен, поклейка обоев, можно провести самостоятельно, без привлечения наемных работников, так как услуги мастеров за 2024 год также выросли – на 10–15 %.

По словам специалиста, рост стоимости услуг наемных работников не такой резкий, как в случае с ценами на расходные материалы. У некоторых бригад есть свои каналы для поставки товаров для ремонта, поэтому и стоимость услуг может быть ниже и на этом аспекте россиянам можно сэкономить.

Относительно продавцов материалов Васильев добавил, что сейчас идет тенденция удешевления, так как компании хотят сохранить свою рентабельность. Качественных же материалов на рынке все еще много, однако цены на них растут из-за расходов на логистику. Поэтому здесь для россиян будет оптимально выбирать средний ценовой сегмент товаров для ремонта, а если есть потребность в более дорогом материале, покупать его по акции, передает rg.ru.

В Екатеринбурге женщина взыскала с соседей приличный штраф из-за сильного шума после замены пола. Соседи екатеринбурженки заменили напольное покрытие с нарушением звукоизоляции, после чего в квартире снизу, где жила потерпевшая, стала очень шумно. В результате женщина подала в суд и получила компенсацию в размере более 100 тысяч рублей.