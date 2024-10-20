Кошки понимают человеческую речь через ассоциации

Японские ученые из Университета Адзабу пришли к выводу, что кошки способны ассоциировать человеческие слова с изображениями без подсказок или вознаграждения. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Специалисты провели эксперимент, в котором задействовали 31 взрослую кошку. Каждому питомцу предложили словесный тест, который изначально был разработан для изучения восприятия речи у человеческих младенцев.

Животным показывали на экране короткие анимации, сопровождавшиеся двумя бессмысленными словами: «парумо» и «керару». После этого кошкам дали отдохнуть, а затем снова показали ролики, но уже в другом порядке.

В итоге питомцы дольше смотрели на монитор, когда слышали знакомое слово. У некоторых питомцев также зафиксировали реакцию расширения зрачков.

Ранее председатель клуба любителей кошек, фелинолог, зоопсихолог Юлия Малькова рассказала, как отучить питомцев запрыгивать на стол. Специалист советует сразу снимать животное оттуда, где ему быть не положено, и четким голосом говорить «нельзя».