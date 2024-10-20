Зоопсихолог рассказала, как отучить кошку запрыгивать на стол, рассказала

Многие кошки любят запрыгивать столы, тумбочки и комоды. Как их отучить лазить по столам, рассказала председатель клуба любителей кошек, фелинолог, зоопсихолог Юлия Малькова.

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«Совсем отучить кошку лазать по столам, если честно, практически невозможно. Просто так заложено в кошачьей физиологии – от хищников в природе ей досталась потребность находиться чуть выше земли. То есть они могут делать небольшие, скажем, переходы по «земле», но в основном они стараются быть выше», − отметила специалист.

Однако эксперт назвала несколько советов, благодаря которым домашний питомец перестанет запрыгивать на стол. Малькова добавила, что кошка не будет это делать только при хозяине.

«Сразу снимать оттуда, где ей быть не положено, и четким, жестким голосом говорить: «нельзя». Животное, когда оно спускается вниз, лучше поощрить. То есть вы сняли кошку со стола и сразу дали какую-то вкусняшку, чтобы она, во-первых, не привыкала там находиться, а во-вторых, чувствовала себя в безопасности именно на полу. Но в ваше отсутствие, скорее всего, животное все равно будет запрыгивать на стол», − уточнила Малькова.

Также зоопсихолог рекомендовала правильно организовать пространство в доме: не оставлять на столе продукты или вещи, которые могут привлечь внимание кошки. В качестве примера фелинолог привела конфеты, питомец воспримет их как игрушку. Кроме того, она запретила оставлять остатки пищи, информирует радио Sputnik.

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