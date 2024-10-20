Кинологи рассказали, чем болеют собаки осенью

С приходом холодов домашние питомцы становятся особо уязвимыми.

На состояние собаки может влиять некомфортная погода с низкими температурами, а также дождем и ветром. При этом президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отмечает, что собакам не свойственна простуда. В холодную погоду их могут беспокоить проблемы с суставами и ушами. Нередки инфекционные и кожные заболевания.

Собаки с проблемными суставами реагируют на холод и сырость. В период обострения заболеваний вроде артрита и артроза животные больше лежат, не хотят долго гулять и пытаются унять дискомфорт, вылизывая болезненные места. Надо быть особенно внимательным, если у любимца есть такие особенности. Стоит отказаться от высоких физических нагрузок и сокращать время прогулки. Кроме того, не помешает утеплить животное с помощью специальной одежды и обратиться за помощью к ветеринарам, чтобы был назначен курс лекарств или витаминов.

Несмотря на то что лето уже позади, все равно остается вероятность повстречаться с клещами. Одно из самых опасных заболеваний, переносимых этими насекомыми, – это пироплазмоз. Если вовремя не принять меры, животное погибнет. Поэтому обрабатывать собаку нужно не до наступления календарной осени, а до самых заморозков.

Осенью из-за повышенного содержания пыльцы, плесени и влаги в воздухе может начаться или обостриться аллергия. Тогда у собаки можно заметить воспаление глаз, носа, кожные высыпания. Также питомец может чесаться.

У собак могут болеть уши из-за холодного ветра или купания в водоемах. Страдающий отитом питомец будет трясти головой и чесать уши. Ни в коем случае нельзя пытаться вылечить собаку своими силами. Нужно обязательно обратиться к ветеринару, чтобы он поставил диагноз и назначил лечение.

Кроме уже перечисленных заболеваний, собака может просто застудиться. Больной питомец будет чихать и мучиться от выделений из носа, глаз и ушей. Некоторые при этом становятся вялыми и даже отказываются от еды.

В осенний период важно не только наблюдать за самочувствием и поведением собаки, но и быть готовым к тому, что в случае проявления недуга надо обратиться в ветклинику. Пренебрежение и самолечение могут стать причиной гибели питомца.