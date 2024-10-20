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«Таксы склонны к ожирению, а доги к раку»: ветеринар назвал слабые места в здоровье собак и кошек

Некоторые породы собак и кошек склонны к проблемам со здоровьем больше чем другие. Одни заболевания имеют генетический характер, на другие влияют методы разведения животных, рассказала «Клопс», ветеринарный врач Полина Платонова.

Ветеринар перечислил слабые места в здоровье собак и кошек
© РИА Новости

Слабые места разных пород собак

Английские бульдоги. Среди этих животных распространены дисплазия тазобедренного сустава, вывих надколенника, проблемы с кожей и ожирением. Часто страдают они и от брахиоцефального синдрома — затруднённого дыхания. Причины — сужение носовых ходов, ноздрей и трахеи, утолщение мягкого нёба, а чаще всё это одновременно, пояснила специалист.

«Такая особенность есть и у других пород собак с плоской мордой. Например, это мопсы и французские бульдоги», — продолжила Платонова.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниели. Эти четвероногие генетически предрасположены к заболеваниям сердца, нервной системы, дисплазии тазобедренного сустава и к проблемам с глазами.

Ротвейлеры. Так же, как и спаниели, имеют склонность к сердечным патологиям и недоразвитию суставов. На это накладываются и высокие риски онкологических заболеваний.

Таксы. Породы с длинной спиной, как правило, страдают от проблем с позвоночником.

«Чаще всего встречаются заболевания межпозвоночных дисков. Есть предрасположенность к ожирению, страдают и зубы», — отметила ветеринар.

Немецкие доги. Слабое место этой породы — суставы. Они нередко работают на износ из-за большого размера собак. Нередко диагностируются и различные виды рака, и острое расширение желудка с перекрутом.

Породы котов и их проблемы со здоровьем

Персидские кошки. Для этих созданий тоже свойственны плоские мордочки и брахицефальный синдром с его затруднённым дыханием.

«Часто развивается поликистоз почек и заболевания зубов, появляются выделения из глаз», — предупредила ветеринар.

Рэгдоллы. По словам специалиста, при выведении этой голубоглазой породы возникла мутация в одном из генов. Она и стала причиной повышенного риска сердечных заболеваний.

Мейн-куны. Имеют предрасположенность к спинальной мышечной атрофии.

«Здесь также повлияли генетические факторы, которые привели и к сердечным патологиям — кардиомиопатии», — добавила Полина Платонова.

Шотландские вислоухие кошки. Часто страдают от различных заболеваний суставов. У животного происходят нарушения в развитии костной ткани, при формировании скелета начинается деформация костей. Это очень болезненное состояние, которое передаётся по наследству.

«Уникальная структура ушей у кошек этой породы на самом деле связана с серьёзными проблемами суставов», — обратила внимание ветеринар.

Бенгалы. Эти пятнистые кошки имеют склонность к заболеванию глаз: распространены катаракта и атрофия сетчатки. Часто встречаются сердечные патологии.

Как часто нужно посещать ветеринара

После того как кошке или собаке исполнится четыре-пять лет, достаточно показываться ветеринару раз в год. При этом рекомендуют сдавать анализ крови и мочи.

«Таким образом можно уловить какие-то изменения в здоровье на начальной стадии. После восьми-девяти лет желательно приходить на профилактический осмотр и анализы чаще», — посоветовала Платонова.

Следует внимательно относиться к тому, сколько животное пьёт и ест и как часто ходит в туалет. Отклонения от нормы также укажут на проблемы со здоровьем.

«Особенно пристально стоит за этим следить с пятилетнего возраста питомца», — уточнила специалист.

Как не купить больное животное

1. Не заказывайте щенков и котят в интернете. Обязательно нужно приехать и посмотреть, в каких условиях содержится питомец. Попросите показать родителей четвероногого малыша.

«Лучше, если вы посетите несколько заводчиков, чтобы сравнить, как выглядят щенки или котята одного возраста и одной породы», — рекомендует Платонова.

2. Оцените, выглядит ли животное здоровым. Глаза и уши должны быть чистыми, без выделений, а шерсть — без перхоти.

«Не должно быть язв во рту: на языке и дёснах, никакого неприятного запаха изо рта. На животе чтоб не было красных пятен и прыщей», — дополнила ветеринар.

3. Заранее составьте список вопросов, которые вы будете задавать заводчику. Не стесняйтесь проверять всю полученную информацию о родословной и членстве в клубах. Особенного внимания заслуживает ветеринарный паспорт.

«Расспросите, чем животное питалось, уточните название корма и кратность кормления. Оговорите условия возможного возврата щенка или котёнка», — посоветовала специалист.

Наполнитель лучше древесный: советы ветеринара

Подготовка места. Купите лежанку, разложите пелёнки, поставьте миску с водой, кормом. Кошке нужен ещё и лоток. Если у вас котёнок, для туалета лучше использовать древесный наполнитель: малыши часто его проглатывают. Никаких мелких предметов в зоне досягаемости щенка или котёнка быть не должно.

Прогулки. Некоторые люди считают, что собака — робот, который может ходить в туалет два раза в день. На самом деле она просто терпит, что совсем не идёт на пользу. Лучше гулять с питомцем не меньше трёх раз в день, а если есть возможность, то и чаще.

Расчёт питания. На каждом пакете или банке с едой указана суточная норма корма по весу и возрасту. Но многие владельцы животных не читают и не осмысливают эту важную информацию.

Но ещё важнее всех тонкостей и хитростей ухода — осознать собственную ответственность перед живым существом, которое станет членом вашей семьи.

«Прежде чем заводить собак и кошек, определитесь с породой и её размерами. Подходит ли для содержания в квартире? Сколько вашего внимания будет требовать питомец? Как часто нужно с ним гулять и как сильно он будет линять?» — перечисляет Полина Платонова важные вопросы.

Ответив на них заранее, вы повышаете шансы сделать вашу совместную жизнь с любимцем радостной и беспроблемной.

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