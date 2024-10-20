Ветеринар перечислил слабые места в здоровье собак и кошек

Некоторые породы собак и кошек склонны к проблемам со здоровьем больше чем другие. Одни заболевания имеют генетический характер, на другие влияют методы разведения животных, рассказала «Клопс», ветеринарный врач Полина Платонова.

Слабые места разных пород собак

Английские бульдоги. Среди этих животных распространены дисплазия тазобедренного сустава, вывих надколенника, проблемы с кожей и ожирением. Часто страдают они и от брахиоцефального синдрома — затруднённого дыхания. Причины — сужение носовых ходов, ноздрей и трахеи, утолщение мягкого нёба, а чаще всё это одновременно, пояснила специалист.

«Такая особенность есть и у других пород собак с плоской мордой. Например, это мопсы и французские бульдоги», — продолжила Платонова.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниели. Эти четвероногие генетически предрасположены к заболеваниям сердца, нервной системы, дисплазии тазобедренного сустава и к проблемам с глазами.

Ротвейлеры. Так же, как и спаниели, имеют склонность к сердечным патологиям и недоразвитию суставов. На это накладываются и высокие риски онкологических заболеваний.

Таксы. Породы с длинной спиной, как правило, страдают от проблем с позвоночником.

«Чаще всего встречаются заболевания межпозвоночных дисков. Есть предрасположенность к ожирению, страдают и зубы», — отметила ветеринар.

Немецкие доги. Слабое место этой породы — суставы. Они нередко работают на износ из-за большого размера собак. Нередко диагностируются и различные виды рака, и острое расширение желудка с перекрутом.

Породы котов и их проблемы со здоровьем

Персидские кошки. Для этих созданий тоже свойственны плоские мордочки и брахицефальный синдром с его затруднённым дыханием.

«Часто развивается поликистоз почек и заболевания зубов, появляются выделения из глаз», — предупредила ветеринар.

Рэгдоллы. По словам специалиста, при выведении этой голубоглазой породы возникла мутация в одном из генов. Она и стала причиной повышенного риска сердечных заболеваний.

Мейн-куны. Имеют предрасположенность к спинальной мышечной атрофии.

«Здесь также повлияли генетические факторы, которые привели и к сердечным патологиям — кардиомиопатии», — добавила Полина Платонова.

Шотландские вислоухие кошки. Часто страдают от различных заболеваний суставов. У животного происходят нарушения в развитии костной ткани, при формировании скелета начинается деформация костей. Это очень болезненное состояние, которое передаётся по наследству.

«Уникальная структура ушей у кошек этой породы на самом деле связана с серьёзными проблемами суставов», — обратила внимание ветеринар.

Бенгалы. Эти пятнистые кошки имеют склонность к заболеванию глаз: распространены катаракта и атрофия сетчатки. Часто встречаются сердечные патологии.

Как часто нужно посещать ветеринара

После того как кошке или собаке исполнится четыре-пять лет, достаточно показываться ветеринару раз в год. При этом рекомендуют сдавать анализ крови и мочи.

«Таким образом можно уловить какие-то изменения в здоровье на начальной стадии. После восьми-девяти лет желательно приходить на профилактический осмотр и анализы чаще», — посоветовала Платонова.

Следует внимательно относиться к тому, сколько животное пьёт и ест и как часто ходит в туалет. Отклонения от нормы также укажут на проблемы со здоровьем.

«Особенно пристально стоит за этим следить с пятилетнего возраста питомца», — уточнила специалист.

Как не купить больное животное

1. Не заказывайте щенков и котят в интернете. Обязательно нужно приехать и посмотреть, в каких условиях содержится питомец. Попросите показать родителей четвероногого малыша.

«Лучше, если вы посетите несколько заводчиков, чтобы сравнить, как выглядят щенки или котята одного возраста и одной породы», — рекомендует Платонова.

2. Оцените, выглядит ли животное здоровым. Глаза и уши должны быть чистыми, без выделений, а шерсть — без перхоти.

«Не должно быть язв во рту: на языке и дёснах, никакого неприятного запаха изо рта. На животе чтоб не было красных пятен и прыщей», — дополнила ветеринар.

3. Заранее составьте список вопросов, которые вы будете задавать заводчику. Не стесняйтесь проверять всю полученную информацию о родословной и членстве в клубах. Особенного внимания заслуживает ветеринарный паспорт.

«Расспросите, чем животное питалось, уточните название корма и кратность кормления. Оговорите условия возможного возврата щенка или котёнка», — посоветовала специалист.

Наполнитель лучше древесный: советы ветеринара

Подготовка места. Купите лежанку, разложите пелёнки, поставьте миску с водой, кормом. Кошке нужен ещё и лоток. Если у вас котёнок, для туалета лучше использовать древесный наполнитель: малыши часто его проглатывают. Никаких мелких предметов в зоне досягаемости щенка или котёнка быть не должно.

Прогулки. Некоторые люди считают, что собака — робот, который может ходить в туалет два раза в день. На самом деле она просто терпит, что совсем не идёт на пользу. Лучше гулять с питомцем не меньше трёх раз в день, а если есть возможность, то и чаще.

Расчёт питания. На каждом пакете или банке с едой указана суточная норма корма по весу и возрасту. Но многие владельцы животных не читают и не осмысливают эту важную информацию.

Но ещё важнее всех тонкостей и хитростей ухода — осознать собственную ответственность перед живым существом, которое станет членом вашей семьи.

«Прежде чем заводить собак и кошек, определитесь с породой и её размерами. Подходит ли для содержания в квартире? Сколько вашего внимания будет требовать питомец? Как часто нужно с ним гулять и как сильно он будет линять?» — перечисляет Полина Платонова важные вопросы.

Ответив на них заранее, вы повышаете шансы сделать вашу совместную жизнь с любимцем радостной и беспроблемной.

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