Пять лучших домашних растений для здорового микроклимата

Живая зелень в квартире – это не только красота и уют, но и забота о здоровье.

Цитрусовые эффективно уничтожают микробов и бактерии в воздухе, сообщает «Крестьянская жизнь.ру». Обычно любители комнатных растений выбирают лимон, так как за ним несложно ухаживать. Чтобы деревце росло крепким и красивым, ему нужна подходящая почва. Можно купить специальный субстрат для цитрусовых растений или же подготовить почву самостоятельно. Также лимону необходим яркий солнечный свет, однако летом лучше держать горшок подальше от палящих лучей. Если помещение темное, можно использовать специальные фитолампы.

Бегония увлажняет воздух. В процессе фотосинтеза на листьях образуются капли влаги, которые потом попадают в воздух. Если в комнате низкая влажность, допустим, в отопительный сезон, можно завести сразу несколько таких растений.

Чтобы напитать пространство кислородом, пригодится хлорофитум. Существует несколько видов этого растения, и можно выбрать то, которое подойдет вашему интерьеру. Держать хлорофитум нужно в комнате с хорошим освещением, но подальше от прямых солнечных лучей. Подоконники, выходящие на восток или запад, подойдут лучше всего. Чем пестрее и разнообразнее листья, тем больше света им необходимо.

Для спальни подойдет гардения. Аромат цветков обладает успокаивающим, седативным эффектом. Заводя дома гардению, стоит учитывать, что это тропическое растение и оттого немного капризное. Надо подготовить для нее подходящий грунт и место, где растению будет тепло, но не темно. Гардения любит влагу, а перед цветением нужно каждый день опрыскивать листья.

Другой зеленый помощник против усталости и стресса – розмарин. Он не только улучшает сон, нивелирует чувство страха и бодрит, но и укрепляет память. Розмарин не особенно хорош как декоративное растение, зато его можно использовать как пряность. Ему нужно много света и свежего воздуха. В холодное время года следует проветривать помещение, где растет розмарин, а летом выносить его на балкон.