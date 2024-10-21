Как сэкономить на ремонте и насколько все подорожало

Строительный эксперт Федор Васильев говорит о том, что в среднем за последний год все для ремонта подорожало в среднем на 25 процентов. Подорожало сырье, перевозки, сказывается инфляция и рост спроса. Он объяснил, как можно снизить стоимость своего ремонта, сообщает ИА DEITA.RU.

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Васильев подчеркнул, что не всегда подорожание говорит об улучшении качества материалов, а качественные материалы дорожают тоже, производителям необходимо окупать растущие растраты. При этом услуги мастеров, занимающихся ремонтом, подорожали не так резко: у них есть свои поставщики, которые могут продавать им материалы по более низкой цене. Тем не менее, и у них цены поднялись примерно на 10 процентов.

Специалист рассказал, что важно уделить достаточно внимания проводке, сантехнике и другим инженерным коммуникациям, на этом экономить не нужно. Но можно потратиться меньше на отделку и декор, главное, чтобы в доме было тепло, светло и безопасно. Уют можно сделать экономичным, покрасить нужные элементы и поклеить обои можно самостоятельно, как и разные простые работы. Дорогие товары можно иногда купить дешевле по акции, за этим тоже стоит следить.