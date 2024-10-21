Как правильно выбрать обогреватель в дом и квартиру

Сейчас, когда отопление еще запустили далеко не везде, проблема выбора обогревателя становится особенно актуальной. В частных домах обычно с этим проблем нет, отопление регулируют сами хозяева, но иногда бывает необходимость в дополнительном обогреве. Эксперты разъяснили, какие недостатки и преимущества существуют у обогревателей и какой лучше выбрать, сообщает ИА DEITA.RU.

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Если стоит задача быстро прогреть помещение, может подойти конвекторный нагреватель, но он же и высушит этот воздух, а если на нагреватель попадет пыль, будет еще и неприятный запах. Он быстро греется и так же быстро реагирует на изменения при повороте терморегулятора. Знатоки говорят, что чтобы конвектор не слишком сушил воздух, нужно выбрать такое устройство, температура нагревателя которого не поднимается выше 90 градусов. Чтобы оно достаточно хорошо грело, нужно просто выбрать обогреватель с большой площадью нагрева.

Быстро греет и при этом не занимает много места привычный всем «дуйчик», тепловентилятор. Пожалуй, на этом его достоинства заканчиваются: он громкий, сильно сушит воздух, создает поток воздуха, поднимает пыль.

Инфракрасные же хоть и дают приятный свет и мощное тепло, недостаточно безопасны, очень сильно греются. Зато они не дают потока воздуха и не поднимают пыль. Такие обогреватели действуют направленно, греют только те объекты, куда попадает их свет. Так же быстро все вокруг все остывает после выключения обогревателя. Их рекомендуют устанавливать на террасе или веранде, хотя и для комнаты они тоже подойдут.

Самым безопасным считается масляный обогреватель. Он практически бесшумен, иногда может издавать шипение или потрескивание, нагревательный элемент у него внутри. Однако у него есть минус, он медленно нагревается. Чтобы прогреться, такому обогревателю понадобится до 20 минут, только затем он начнет греть комнату. Тем не менее, потом с ним достаточно тепло, есть еще модели, где установлен вентилятор, это ускорит нагрев комнаты.