Ученые сделали выводы, что коты — это жидкость

Исследования показали, что кошки действительно обладают удивительной гибкостью и могут демонстрировать поведение, напоминающее текучесть жидкости.

© Ferra.ru

Учёные выяснили, что кошки могут легко проникать через узкие пространства, словно «вытекая» из них, что обусловлено их уникальной анатомией и осознанием собственного тела.

Этолог Петер Понграч из Университета Этвёша Лоранда провёл эксперимент, чтобы выяснить, осознают ли кошки свои размеры.

Результаты показали, что кошки без проблем протискиваются через узкие проёмы, но более осторожны с низкими отверстиями, где требуется приседать. Это свидетельствует о том, что они осознают свои размеры и могут адаптировать поведение в зависимости от ситуации.

Таким образом, кошки не только гибкие, но и способны принимать решения, основываясь на осознании собственного тела, что ещё больше подчёркивает их интеллектуальные способности.