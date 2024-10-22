Soueast представляет технические характеристики кроссовера S07

SOUEAST представляет технические характеристики нового кроссовера S07 сегмента SUV-С, который сможет удовлетворить максимум ожиданий и потребностей клиентов в своем сегменте.

Кроссовер SOUEAST S07 создан для комфортных и безопасных ежедневных поездок по городу. Ключевыми преимуществами SOUEAST S07 являются: стильный современный дизайн, 7-местный салон в базовой версии, полный привод с классической автоматической коробкой передач, бензиновый турбированный двигатель и широкий набор опций вкупе с передовыми технологическими решениями, присущими автомобилям более высокого сегмента.

SOUEAST S07 сочетает качества вместительного кроссовера и многофункционального городского автомобиля. При длине 4724 мм и колесной базе 2720 мм S07 подходит как для ежедневных городских поездок, так и для более длительных путешествий. Автомобиль оснащен объемным багажником, в котором предусмотрен складной третий ряд сидений по формуле 5+2, с помощью которого при необходимости обеспечиваются дополнительные места для пассажиров. Также в салоне предусмотрено большое количество отделений для хранения личных вещей.

Новый SOUEAST S07 оснащается 1,6-литровым турбомотором максимальной мощностью до 190 л.с. с крутящим моментом 275 Нм, который агрегатируется как с классической автоматической коробкой передач в сочетании с полным приводом, так и 7-ступенчатой преселективной коробкой передач с двумя сцеплениями для версии с передним приводом. Проверенный временем и надежный силовой агрегат гарантирует уверенную динамику как в городе, так и за его пределами.

За безопасность на борту SOUEAST S07 отвечает арсенал из 10 интеллектуальных систем помощи при вождении, в том числе система динамической стабилизации (ESP), систему предупреждения о фронтальном столкновении с функцией автоматического экстренного торможения (FCW + AEB), систему предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDW), мониторинг слепых зон (BSD) и другие. Также безопасное управление автомобилем обеспечивается системой кругового обзора с функцией прозрачного шасси. Независимая передняя подвеска на стойках МакФерсон и многорычажная сзади в сочетании с жесткой конструкцией шасси гарантируют отличную управляемость SOUEAST S07 на любом покрытии.

Многофункциональный кроссовер SOUEAST S07 станет лучшим выбором для жителей мегаполисов, которые ведут активный образ жизни, стремятся к лёгкости и удобству в организации своей жизни и открыты ко всему новому. Инновационные цифровые решения, стильная внешность, богатый уровень оснащения, высокое качество и технологичность делают кроссовер SOUEAST S07 не только практичными и надежным выбором, но и средством для самовыражения своих владельцев.