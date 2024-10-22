Кинолог дал советы будущим собачникам

Перед тем как заводить собаку, нужно узнать о ее потребностях, рассказал «ФедералПресс» разработчик методики дрессировки и проверки прикладных защитных собак АПС (Аттестация прикладных защитных собак) Алексей Брейкин. По его словам, также важно понять, зачем именно нужен этот питомец.

Во-первых, желательно ответить на вопросы: а зачем вам конкретно нужен питомец, собаки каких пород подходят для ваших целей. Во-вторых, необходимо найти информацию о потребностях собак, об особенностях содержания, кормления, выгула и дрессировки представителей полюбившейся вам породы, — объяснил эксперт.

Специалист отметил, что нужно выбрать питомник и заводчика. Кроме того, следует заранее узнать, кто сможет помочь воспитывать и, в случае необходимости, лечить собаку, добавил Брейкин.

Ранее кинолог Константин Карапетьянц рассказал, что нужно уважать личные границы не только людей, но и их питомцев, чтобы избежать конфликтов между собачниками. По его словам, для социализации собаки нужно дрессировать ее с раннего возраста.

До этого президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев сообщил, что чрезмерная забота и очеловечивание собак со стороны хозяев вредит им. По его словам, в таком случае питомец начинает вести себя проблемно.