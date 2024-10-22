Как подготовить дачу к первым снегопадам

До начала снегопадов нужно починить крышу и очистить водосток на даче, посоветовал депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что даже маленькая трещина может стать причиной протекания и обрушения под мокрым снегом.

Проверьте крышу на предмет повреждений — даже маленькая трещина может стать причиной протекания и обрушения под весом мокрого снега. Если есть необходимость, замените старую черепицу или заделайте отверстия герметиком, — пояснил Чаплин.

Депутат уточнил, что листья могут засорить водосточную систему. По его словам, очистка от листьев и осенней грязи поможет избежать скопления воды и последующего замерзания, которое может повредить трубы. Окна и двери он порекомендовал закрыть специальными ставнями или закрепить пленку для теплоизоляции. Садовые инструменты нужно очистить и убрать в место, защищенное от влаги, предупредил парламентарий.

Чаплин отметил, что в саду нужно позаботиться о деревьях и кустарниках, убрав сухие ветви и обрезав лишние побеги. По его словам, слой перегноя или соломы станет для почвы дополнительным питанием и утеплителем.

Розы и другие теплолюбивые растения хорошо укрыть лапником или геотекстилем. Не забудьте о водоснабжении. Осушите все емкости для воды, отключите и слейте воду из летнего водопровода, чтобы избежать разрыва труб. И самое главное — найдите время насладиться последними теплыми днями на природе. Осень на даче — это не только заботы, но и яркие краски, тишина и уют, — заключил депутат.

Чаплин ранее рассказал, что печку в загородном доме необходимо снабдить датчиком угарного газа, а также тщательно следить за чистотой дымохода. Парламентарий подчеркнул, что от эффективности трубы зависит вытяжка продуктов горения и свежесть воздуха в помещениях.