Как подобрать питомцу одежду на зиму

Чтобы не ошибиться при выборе одежды для питомца, ее нужно обязательно примерить, посоветовал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что малейшая неточность при подборе грозит для домашнего любимца дискомфортом. В связи с этим ветеринар порекомендовал не использовать онлайн-магазины для покупки.

Любую одежду желательно всегда примерять, потому что малейшая неточность в подборе размера может дискомфортно сказаться на питомце. Поэтому покупки онлайн я бы не рекомендовал. Еще стоит обратить внимание, что различные цветочки, блестки на одежде питомца — это чисто декор. Важно понимать, что все декоративные элементы должны быть только на внешней стороне ткани, — пояснил Шеляков.

Специалист уточнил, что с внутренней стороны не должно быть швов. Он предупредил, что бывают низкокачественные вещи, где швы делаются насквозь, из-за чего питомца может продуть. Шеляков отметил, что одежда для животных нужна, но все зависит от породы. Так, по его словам, короткошерстные питомцы мерзнут быстрее, а небольшие собаки из-за малой массы имеют свойство быстро терять тепло и простывать.

Еще один фактор — продолжительность прогулок. Если вы хотите гулять со своим питомцем два часа или больше в морозную погоду, то, конечно же, стоит позаботиться и о его комфорте, — добавил ветеринар.

Кинолог Алексей Брейкин ранее рассказал, что перед покупкой собаки следует узнать о ее потребностях. По его словам, также важно понять, зачем именно нужен питомец. Он посоветовал внимательно подойти к выбору заводчика.