Как правильно утеплять растения перед зимой

Самые первые в списке на утепление - это розы. Зимой им необходимо создать комфорт, чтобы мороз не погубил корни.

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- Эти красавицы требуют укрытия, особенно чайные и флорибунда. Их стебли нужно обрезать и укрывать лапником или специальными материалами, чтобы избежать подмерзания. Можно также воспользоваться еловыми ветвями, - говорит Ольга Короткова.

Садовод рекомендует также не обделять вниманием гортензии. Цветы можно накрыть специальным агроволокном.

Нелишним будет "одеть" потеплее и лаванду. Обычно защитный слой для нее делают из мульчи или сухих листьев, сообщает "Тульская служба новостей".

Особой подготовки требуют молодые саженцы деревьев и кустарников. Для них существуют специальные утепляющие материалы, которые защитят растения не только от холодов, но и от грызунов.

Ранее мы рассказывали о том, как самарцы похвастались розами-гигантами со своих участков.