Кинолог объяснил, почему собака может проявлять агрессию к людям

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что собаки могут негативно воспринимать посторонних в силу факторов, естественных для животных, но не всегда очевидных для человека.

«Питомца могут смущать запах духов, тембр голоса, жесты, манера общения и многое другое. Важно подмечать это и стараться минимизировать, чтобы бесконфликтно общаться с животным», — посоветовал он в разговоре с газетой «Известия».

По словам Голубева, серьёзным раздражителем для собаки может стать состояние даже лёгкого опьянения, в котором находится человек, — собака может испугаться его резких движений, неадекватного, а порой агрессивного поведения.

Кроме того, собакам могут не понравится люди, которые их боятся. В ответ на стресс, который испытывает человек при контакте с животным, собака может проявить агрессию, что будет для неё естественной защитной реакцией. Дело в том, что животное чувствует запах от гормонов стресса и воспринимает его как угрозу, объяснил кинолог.

Ранее кинолог и зоопсихолог Варвара Лукьянова высказалась о «буллинге» среди животных.