Названы самые крупные породы домашних кошек

В норме взрослая кошка весит 3−6 кг, а кот — до 7 кг. Но есть породы, которые имеют массу тела более 7 кг. Они считаются крупными.

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Саванна (ашера). Эту породу получили при помощи скрещивания домашней кошки и африканского сервала. Взрослая саванна весит 7−18 кг. У неё очень выражен территориальный инстинкт. Также от диких предков кошки взяли пятнистый окрас, округлые уши, вытянутую шею, длинные лапы.

Каракет. Представляет собой гибрид степной рыси и домашней кошки. Характер у каракетов уравновешенный, но также они очень активные, любят прыгать. Хорошо уживаются с собаками, но охотятся на мелких животных и на птиц.

Серенгети. Представители этой породы имеют вес до 10−15 кг. Здесь примесь крови диких предков минимальна. Серенгети не уживаются с другими животными, но хорошо относятся к детям.

Чаузи (хауси, нильская кошка). Вес этих кошек может составлять до 14−15 кг. Это умная порода с развитой интуицией. От диких предков она унаследовала склонность к устройству схронов.

Мейн-кун, или мейнская енотовая кошка. Кошки этой породы обычно весят не более 4−5 кг, а вот коты — 13−14 кг. Их хорошо держать в частном доме. Также они любят водные процедуры.

Сафари. Порода ещё не признана официально. Её представители имеют вес до 8−17 кг. Сафари — это смесь бенгальской и сиамской пород, а также южноамериканской кошки.

Сибирская кошка. Представители этой породы длинношёрстные, коренастые, с короткой шеей и тяжёлым телом. Коты при этом могут весить 6−10 кг, и они в целом крупнее кошек.

Рэгдолл и рагамаффин. Рэгдоллы считаются лучшими кошками для объятий. Также они способны вырасти до 10 кг. Рагамаффины тоже имеют привычку обмякать в руках. В целом эти породы очень общительные.

Норвежская лесная кошка, стогкатт. Взрослые коты этой породы имеют вес 9−10 кг, а окончательно взрослеют они только в 4−5 лет.

Британская короткошёрстная кошка. Они могут достигать 10 кг, а также склонны к ожирению.