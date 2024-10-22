Названы комнатные растения, дезинфицирующие воздух в помещении

Растения могут выступать не только часть интерьера, но и в качестве дезинфекторов. По словам врача Сабины Дельмановой, известно, что некоторые из них могут противостоять вирусам и уничтожать их.

«Особенность растений с антисептическим эффектом заключается в том, что они содержат эфирные масла, богатые фитонцидами — веществами, уничтожающими патогенную микрофлору», - рассказала врач в разговоре с РИА Новости.

В качестве примера Дельманова назвала эвкалипт, который возглавляет список растений-антисептиков. В комнате, где растет эвкалипт, меньше вирусов, а дышится намного легче.

Также в топ вошли миниатюрные цитрусовые, такие как мандарин, лимон или апельсин. Они насыщают воздух полезными веществами и делают его неблагоприятным для размножения вирусов и бактерий.

Хвойные растения, к примеру, можжевельник содержат эфирные масла, которые при испарении улучшают качество воздуха.

Еще одно растение, о котором рассказала Дельманова, это мирт. Он способен снижать вирусную активность, а также борется с бактериями, в том числе возбудителем туберкулеза — палочкой Коха.

Тем, кто часто испытывает эмоциональное напряжение, подойдет лаванда. Она содержит эфирные масла, обладающие антисептическим эффектом.