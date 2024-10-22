Эксперт рассказал, какие варочные панели лучше всего подойдут для кухни
Варочная панель представляет собой «сердце» кухни. Но какую её разновидность лучше выбрать, чтобы потом не пожалеть?
Зависимая варочная панель идёт вместе с духовым шкафом. В этом случае он устанавливается строго над варочной поверхностью. Зависимые модели стоят дешевле, но у этого есть и свои минусы. Например, часто консоль управления духовкой и панелью находится на варочной панели, что может быть неудобно. Также вам придётся пожертвовать мобильностью, а если одно из устройств сломается, то и второе не сможет работать.
Независимые варочные панели отличаются большим ассортиментом. Они очень компактны, легко встраиваются в кухонный гарнитур. Кроме того, отзывы показывают, что такие модели дольше работают и реже ломаются. Но главный недостаток таких панелей — это цена.
Если духовой шкаф у вас уже есть, то лучше купите независимую варочную панель. Это позволит вам её разместить где угодно. Зависимые же панели лучше подойдут для небольших кухонь и обойдутся вам дешевле.