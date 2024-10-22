Какие варочные панели лучше всего подойдут для кухни

Варочная панель представляет собой «сердце» кухни. Но какую её разновидность лучше выбрать, чтобы потом не пожалеть?

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Зависимая варочная панель идёт вместе с духовым шкафом. В этом случае он устанавливается строго над варочной поверхностью. Зависимые модели стоят дешевле, но у этого есть и свои минусы. Например, часто консоль управления духовкой и панелью находится на варочной панели, что может быть неудобно. Также вам придётся пожертвовать мобильностью, а если одно из устройств сломается, то и второе не сможет работать.

© Ferra.ru

Независимые варочные панели отличаются большим ассортиментом. Они очень компактны, легко встраиваются в кухонный гарнитур. Кроме того, отзывы показывают, что такие модели дольше работают и реже ломаются. Но главный недостаток таких панелей — это цена.

Если духовой шкаф у вас уже есть, то лучше купите независимую варочную панель. Это позволит вам её разместить где угодно. Зависимые же панели лучше подойдут для небольших кухонь и обойдутся вам дешевле.