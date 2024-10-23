Эксперт рассказала, как правильно мыть пластиковую посуду
Пластиковые контейнеры при неправильном мытье и эксплуатации быстрее изнашиваются, на них появляются трещины. В результате образуется больше микропластика, который попадает и к нам в пищу, и в канализацию, а оттуда - в природу, рассказал специалист по полимерам, автор книги "Яды: вокруг и внутри" Сакина Зейналова, пишет aif.ru.
По ее словам, лучше не мыть пластиковые контейнеры в посудомоечной машине. Она рекомендует делать это вручную, не используя абразивные средства, включая жёсткие и тем более металлические губки.
"Выбирайте что-нибудь помягче", - говорит эксперт.
При этом, отмечает Зейналова, температура воды должна быть комфортной для рук.
Если возникла необходимость воспользоваться посудомоечной машиной, то помещать контейнер следует на верхнюю полку - подальше от нагревательного элемента, поясняет она. Необходимо избегать режимов дезинфекции, глубокого очищения и высоких температур.
"Лучше вообще не помещать в посудомоечную машину контейнеры из ПВХ. Также в ней запрещено мыть одноразовую пластиковую тару, к ней относится упаковка продуктов и напитков, например бутылки", - заключила Зейналова.