Названа лучшая комбинация замков для защиты квартиры

Для лучшей защиты квартиры или дома следует использовать комбинацию замков, рассказал строительный эксперт Федор Васильев. По его словам, оптимальными вариантами являются тандемы сувальдного и цилиндрового, сувальдного и электромеханического, а также цилиндрового и электромеханического устройств.

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«Самые надежные комбинации замков: сувальдный и цилиндровый — классика, обеспечивающая высокий уровень защиты. Сувальдный и электромеханический, цилиндровый и электромеханический: комбинация двух современных типов замков с различными принципами работы», — отметил Васильев.

Он добавил, что сувальдный замок проверен временем и отличается надежностью. По его словам, такое устройство состоит из множества пластин и отличается высокой устойчивостью к взлому. Эксперт подчеркнул, что в цилиндровом есть секретная часть — это цилиндр, состоящий из штифтов: чем больше штифтов, тем сложнее его взломать.

Ранее Васильев рассказал, что осенью можно купить строительные материалы летнего сезона с крупными скидками. По его словам, пик ремонтных работ приходится на лето, а осенью продавцы распродают остатки товаров с большим дисконтом.