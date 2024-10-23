Названа лучшая комбинация замков для защиты квартиры

Раскрыта лучшая комбинация замков для максимальной защиты квартиры
Для лучшей защиты квартиры или дома следует использовать комбинацию замков, рассказал строительный эксперт Федор Васильев. По его словам, оптимальными вариантами являются тандемы сувальдного и цилиндрового, сувальдного и электромеханического, а также цилиндрового и электромеханического устройств.
«Самые надежные комбинации замков: сувальдный и цилиндровый — классика, обеспечивающая высокий уровень защиты. Сувальдный и электромеханический, цилиндровый и электромеханический: комбинация двух современных типов замков с различными принципами работы», — отметил Васильев.
Он добавил, что сувальдный замок проверен временем и отличается надежностью. По его словам, такое устройство состоит из множества пластин и отличается высокой устойчивостью к взлому. Эксперт подчеркнул, что в цилиндровом есть секретная часть — это цилиндр, состоящий из штифтов: чем больше штифтов, тем сложнее его взломать.
Ранее Васильев рассказал, что осенью можно купить строительные материалы летнего сезона с крупными скидками. По его словам, пик ремонтных работ приходится на лето, а осенью продавцы распродают остатки товаров с большим дисконтом.