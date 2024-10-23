Удаление жира на кухне часто требует усилий и применения химических средств, которые могут быть агрессивными для кожи и оставлять неприятный запах. Однако, есть простой и эффективный способ справиться с жирными пятнами, не прибегая к химии.

Натуральное средство для удаления жира можно легко приготовить дома, используя доступные компоненты, которые безопасны для здоровья и окружающей среды.

Как сделать домашнее средство для мытья посуды

Чтобы сделать такое средство, достаточно смешать всего два ингредиента: 100 мл водки и две столовые ложки средства для мытья посуды. Водка помогает растворить жир и облегчает его удаление, а средство для мытья посуды эффективно справляется с загрязнениями и делает смесь более удобной для нанесения. Смешайте ингредиенты в небольшой бутылке с распылителем, хорошо встряхните – и средство готово к использованию.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @nechetoff.