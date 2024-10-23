Ветеринар раскрыл, нужно ли разнимать дерущихся котов

Кошачью драку разнимать ни в коем случае нельзя — это чревато травмами, поделился с aif.ru ветеринар Евгений Цыпленков. По его словам, нужно только отвлечь животных друг от друга.

Ни в коем случае не разнимайте дерущихся. Если влезете — рискуете получить травму. Лучший способ — топайте ногами, хлопайте в ладоши. Можно плеснуть на котов водой или кинуть чем-нибудь мягким — подушкой, например. Вам нужно просто отвлечь кошек друг от друга, — подчеркнул ветеринар.

Он добавил: если хозяин хочет завести еще одну кошку, лучше знакомить любимцев друг с другом не сразу, а постепенно. Животных в первое время стоит держать в разных комнатах. При этом кошек, которые находятся на самовыгуле, на ночь нужно запускать в дом, потому что они могут подраться со своими уличными собратьями — это обычно случается в сумерках и на рассвете, когда их активность наиболее высока.

Для снижения агрессивности котов стоит кастрировать. Через месяц после операции поведение животных меняется: они перестают метить территорию и драться друг с другом, подытожил Цыпленков.

Ранее худеющий кот Крошик из Перми за два месяца сбросил почти три килограмма. Сейчас хвостатый проходит курс кинезитерапии и учится бегать. По словам реабилитологов, кот выражает свое недовольство громким рычанием, но все же выполняет все поставленные перед ним задачи.