Ветеринар рассказал, можно ли завести козу в качестве домашнего питомца

Чтобы заводить козу в квартире в качестве домашнего животного, нужно обеспечить определенные условия, предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. В беседе с NEWS.ru специалист отметил, что все эти условия регламентируются специальными правилами и включают уровень освещенности, воздухообмен, площадь. По его словам, это важно, чтобы сохранить животному здоровье и обеспечить комфорт.

Нужно обеспечить достаточные зоогигиенические условия, санитарные, социальные и так далее. Это все тоже регламентируется специальными правилами: уровень освещенности, воздухообмен, площадь и так далее. Для того, чтобы сохранить здоровье животному, чтобы было комфортно, — пояснил ветеринар.

Он отметил, что чисто формально козы относятся к сельскохозяйственным животным, содержание которых в городе запрещено. Но, напомнил Шеляков, к таким питомцам относятся и мини-пиги, и свиньи, и кролики, которых многие заводят в квартирах.

По словам ветеринара, основная сложность заключается в том, где пасти козу. Он допустил, что при большом желании можно выводить ее в парки или в поле. Но, предупредил специалист, другие жители могут пожаловаться. Лучше всего заводить карликовые породы, посоветовал ветврач.

Но надо сказать, что они дорогие. Если обычных коз просто отдают в добрые руки, нередко можно найти в объявлениях, то карликовые козы, например нубийские, могут стоить 350 тысяч рублей. И это нормальная цена. Поэтому надо подумать, насколько это нужно. Если вы готовы заморочиться, то почему бы и нет. Есть любители экзотичных животных, которым чуть ли не пустыню настоящую делают у себя, — заключил Шеляков.

Крупная собака бойцовой породы ранее напала на козу, пасущуюся во дворе жилого дома в Южном Бутово. На кадрах видно, как животное темной окраски в кофте с капюшоном и без намордника лает на парнокопытное.