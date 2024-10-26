Ветеринар рассказала, как распознать у домашнего питомца бешенство

Поведение становится «странным». Животное «прячется» и «сильно боится света». Его необходимо поместить на десятидневный карантин и наблюдать за состоянием. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила Ангелина Сиротина.

Инфекция передаётся питомцу через «ослюнение» и укус, отметила она.

«Животные, которые имеют выгул, должны быть вакцинированы от бешенства. Если животное было кем-то покушено, такое животное требует наблюдения. Животные ведут себя странным образом: прежде всего они прячутся. Если есть подозрения, сразу животные закрываются на карантин на 10 дней. Как правило, на 10-й день животное погибает, вирус уже доходит до мозга, там начинаются определённые изменения, животное [бьётся — прим. ГМ] в конвульсиях и погибает, то есть оно его парализует. Животное не может пить, сильно боится света. Бешенство — это очень опасное заболевание. Оно передаётся людям, то есть им болеют все млекопитающие. Поэтому ситуация серьёзная. Бешенство не передаётся ни по воздуху, ни через контакт. Есть определённые условия заражения бешенством — это обязательно укус и ослюнение, то есть в рану должна попасть слюна бешеного животного».

Ранее сообщалось, что в Москве ищут около 60 хомяков с подозрением на бешенство. В Люблине ввели карантин до 22 декабря. Вспышка инфекции произошла из-за двух грызунов, которые были куплены в зоомагазине на станции метро «Пражская».

По данным RTVI, партию заражённых зверьков завезли из Краснодарского края, в ней, предположительно, было больше 80 особей. 20 из них уже удалось найти.