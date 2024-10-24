Юрист рассказал, куда жаловаться на необычных питомцев соседей

Если соседи завели необычных питомцев, например петухов, которые мешают всем жильцам дома, можно пожаловаться на них в Роспотребнадзор, жилищную инспекцию и правоохранительные органы, посоветовал в беседе с «Ридусом» юрист по вопросам ЖКХ Константин Крохин. По его словам, такую проблему нельзя решить быстро.

Будет проведена проверка и установлен факт наличия сельскохозяйственных животных в квартире. Затем государственные инстанции вынесут предписание о прекращении действий, нарушающих права граждан. Если это ни к чему не приведет, в таком случае госорганы и жильцы могут подать в суд, — объяснил эксперт.

Юрист отметил, что многое зависит от того, готов ли нарушитель меняться. Вероятно, сосед не захочет исполнять судебный запрет. Однако законодательство предусматривает лишение прав собственности человека, который игнорирует запреты и нарушает права других жильцов. Пока это только теория, поскольку на практике такого еще не было.

То есть квартира продается на торгах, а вырученные деньги перечисляются нарушителю. <...> У нас пока нет такой практики, когда человек выселяется за разведение сельскохозяйственных животных, — добавил Крохин.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков предупредил, что нужно обеспечить определенные условия, чтобы заводить козу в квартире в качестве домашнего животного. Специалист отметил, что все эти условия регламентируются специальными правилами и включают уровень освещенности, воздухообмен, площадь. По его словам, это важно, чтобы сохранить животному здоровье и обеспечить комфорт.