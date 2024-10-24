Хитрости с сухим шампунем: три необычных способа применения

Бывает такое, что приобрели сухой шампунь, а он не подошел вашему типу волос. Не спешите выбрасывать средство, ведь оно пригодится в быту.

Оказывается, сухой шампунь может стать отличной заменой дезодоранту для обуви. Распылите небольшое количество шампуня по стельке и оставьте на несколько часов.

Также средство отлично работает как антистатик для одежды. Обрабатывайте им ткань, и она перестанет электризоваться.

И последнее — сухой шампунь отлично помогает справиться с жирными пятнами. Просто обработайте свежее жирное пятно на ткани. Он быстро впитает остатки жира.

Ранее сообщалось, что иногда случается так, что вы уже собрались выходить из дома, надели одежду, а от нее дурно пахнет. Времени на стирку нет. Однако есть способ решить ситуацию быстро.