Ветеринар: можно ли кормить домашних питомцев квашеной капустой

Домашних питомцев лучше не кормить квашеной капустой, посоветовал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. В разговоре с NEWS.ru специалист подчеркнул, что от этого продукта в чистом виде пользы для животного не будет. По его словам, при этом капуста есть в составе многих сухих кормов.

Квашеная капуста, несомненно, полезный продукт для человека как источник микроэлементов, витамина С и так далее. В межсезонье прям спасение. Она вводится в состав многих сухих кормов для животных, в частности для собак, как источник клетчатки. Но это сублимированный продукт. А вот когда мы квашеную или белокочанную капусту пытаемся в чистом виде давать в рацион, особой пользы от нее нет, — пояснил ветеринар.

Он уточнил, что клетчатка в таком виде не усваивается полностью, это приводит к газообразованию, вызывает повышенную секрецию желудочного сока. По словам Шелякова, это чревато вздутием, отрыжками и диареей. Квашеная капуста оказывает нагрузку на поджелудочную железу домашнего питомца, предупредил ветврач.

Вместе с тем если ваш любимый песик прям трясется от вида квашеной капусты, то, конечно, мы можем ложечку дать. Но, опять же, это такой аперитив. В каких-то заметных объемах она не только бесполезна, она может даже создать проблемы. Вроде бы не опасная вещь, но при регулярном применении может вызывать возникновение хронических заболеваний, — заключил Шеляков.

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