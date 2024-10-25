Пять приборов, которые нельзя подключать к удлинителю

Удлинитель позволяет подключать к электросети сразу несколько приборов. Однако далеко не всю технику можно включать в него. Если игнорировать простые рекомендации, может случиться пожар.

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Речь идет в первую очередь о бытовой технике. Дело в том, что к ней относятся приборы с высокой мощностью. Не подключайте холодильник, стиральную машину, СВЧ-печь, мультиварку и тостер к электрическому удлинителю. У них должна быть «своя» розетка.

Ранее сообщалось, что многие сталкивались с тем, что телефон падал в воду. В этом случае главное — не паниковать и действовать правильно. Возможно, вам удастся спасти жизнь своему смартфону.

Также NEWS.ru рассказывал, что если у вас есть смартфон и пустая коробка из-под обуви, то вы можете устроить кинотеатр прямо у себя дома. С помощью некоторых простых вещей у вас получится посмотреть любимые фильмы на большом экране.