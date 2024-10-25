Ветеринар рассказал, кого из людей могут избегать кошки

Кошки обладают острым чувством восприятия, а также реагируют на энергию людей, рассказала "Известиям" ветеринарный врач Виктория Романовская.

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"Если человек слишком суетливый, нервный или шумный, кошка может избегать его. Для этих питомцев важна атмосфера спокойствия и безопасности", – отметила ветеринар.

Кроме того, по словам Романовской, кошки также могут сторониться людей, склонных к агрессии или нетерпеливости, так как эти животные крайне чувствительны к невербальному поведению окружающих. Так, считывая язык тела, они могут расценить определенные жесты или действия как угрозу. Например, когда человек смотрит коту прямо в глаза, он может отнестись к этому как к вызову. Эксперт подчеркнула, что этим питомцам важно, чтобы их личное пространство уважали, а также чтобы с ними мягко общались и не навязывались.

При этом большую роль для кошек играют еще и запахи.

"Люди, использующие резкий парфюм или неприятные для кошек ароматы, например цитрусовые, могут быть отторгнуты питомцем. Кроме того, если человек имеет сильный запах другого животного, он будет воспринят как конкурент или чужак", – отметила специалист.

Также кошка может негативно относиться к определенным типам внешности, основываясь на своем прошлом опыте. Так, например, если этот питомец когда-то испытал сильный стресс из-за какого-то человека, есть вероятность, что в дальнейшем он будет сторониться похожих людей. По словам ветеринара, травматический опыт закрепляется в памяти кошек и формирует его поведение.

"Некоторым людям коты доверяют сразу, других избегают. Однако, несмотря на свою привередливость, при правильном подходе животное может стать преданным и любящим другом. Помните, каждая порода индивидуальна", – добавила эксперт.

Романовская порекомендовала устанавливать доверительную связь с избегающим вас питомцем с помощью лакомств и игрушек – постепенно они помогут наладить контакт с животным.

Ранее биолог Павел Глазков рассказал, способны ли кошки любить хозяев. По его словам, кошка до сих пор не является полностью одомашненным животным. Люди не могут одомашнить ее как собаку, поэтому она действительно сама по себе, но тем не менее если она хозяина уважает, любит, то будет оказывать ему знаки внимания. Глазков отметил, что, если животное вас любит и доверяет вам, оно постоянно около вас находится: трется, чешет о вас спинку, свой бок.