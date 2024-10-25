Октябрь на даче: что успеть сделать перед холодами

Осень на даче — все еще нельзя расслабляться, пора подготовить участок к зиме. Хотя на шашлык время все же останется, конечно. Если все сделать вовремя, весной работа начнется легче, и растения с кустарниками порадуют обильным цветением и урожаем. Вот ключевые задачи на октябрь.

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Уборка урожая и переработка

«Если у вас на участке остались поздние овощи (капуста, свекла, морковь), октябрь — последний шанс убрать их с грядок. Убрав овощи, нужно просушить их, рассортировать и отправить на хранение в подвал или кладовую», — говорит опытный садовод Валентина Прошина.

Яблоки поздних сортов тоже нужно собрать до прихода заморозков. Поврежденные плоды лучше сразу переработать: сделать сок, варенье или заморозить. Уделите внимание ягодникам: уберите последние ягоды и подрежьте малину.

Подготовка многолетников к зиме

Для кустов и цветов важно провести обрезку и укрытие: обрежьте засохшие стебли пионов, ирисов и хост. Розы лучше пригнуть и накрыть лапником или агроволокном. Кустарники вроде смородины и крыжовника нужно проредить и убрать слабые и высохшие ветки.

«Многолетники, не переносящие морозы (например, гладиолусы и георгины), нужно выкопать и перенести в прохладное место», — советует садовод.

Перекопка и внесение удобрений

После сбора урожая самое время перекопать землю, чтобы улучшить структуру почвы. Удобрения вроде компоста или перегноя вносят сейчас, чтобы питательные вещества успели переработаться до весны. Грядки, которые весной будут под картофель, стоит замульчировать — так сорняки не будут мешать росту культур.

Защита деревьев и кустарников

Чтобы предотвратить повреждения деревьев в зимний период, обработайте стволы известью, защищая их от вредителей и морозобоин. Молодые деревья нужно обвязать мешковиной или специальной сеткой от грызунов. Опавшую листву лучше убрать и сжечь (будьте внимательны, следите за летящими искрами), чтобы избежать распространения болезней и вредителей.

Водосток и подготовка инвентаря

Осенью необходимо почистить водостоки от листьев, чтобы вода не застаивалась и не создавала ледяные пробки. Лейки и шланги также нужно убрать в сухое место, чтобы они не потрескались от морозов.

Укрытие теплиц и посадка под зиму

Теплицу очищают от растительных остатков и промывают. Если планируете высадить озимые культуры (чеснок, лук или сидераты), сделайте это до середины месяца, пока температура позволяет укорениться растениям.

Уборка и консервация дачи

Закончите работы на участке уборкой инвентаря: обработайте инструменты и спрячьте их до весны. Если на даче есть водопровод, его нужно слить, чтобы трубы не лопнули зимой. Обязательно отключите электричество и проверьте окна на предмет герметичности.