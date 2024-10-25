Могут ли изделия из эпоксидной смолы навредить здоровью

Изделия из эпоксидной смолы набирают популярность, потому что гармонично вписываются в домашний интерьер и при этом выглядят необычно. Однако исследователи пришли к выводу, что вещество, из которого изготавливают такие предметы декора, может быть опасно для здоровья. «Вечерняя Москва» обсудила с терапевтом, кандидатом медицинских наук Андреем Кондрахиным, может ли эпоксидная смола навредить человеку и к каким последствиям приводит неправильная эксплуатация этих изделий.

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Существует ли опасность

По словам эксперта, эпоксидная смола — химический элемент, который состоит из двух компонентов: отвердителя и клеящего вещества (смолы). Эти два компонента, как и любые другие химические вещества, в привычном обиходе способны выделять вредные пары.

«Затвердевшая смола образует плотное соединение, но при неправильной эксплуатации изделий начинается процесс окисления, что приводит к выделению большого количества токсинов. Если вещи оказываются под прямыми солнечными лучами или горячими предметами, активизируется процесс выделения вредных веществ. Одно дело, если воздействие будет кратковременным, и совсем другое, если это будет происходить регулярно», — рассказал Кондрахин.

Но чтобы эпоксидные изделия превратились во вредные, необходимо подвергать их серьезному температурному воздействию, предупредил врач.

«Человек регулярно должен нагревать вещество до 60–70 градусов. В привычном обиходе невозможно ежесекундно поддерживать температуру предметов на таком высоком уровне. Но, к примеру, если поставить чашку со включенным кипятильником на стол, вода внутри, закипев, достигнет 100 градусов, и тогда под влиянием высокой температуры начнется химическая реакция, которая отразится на здоровье человека», — пояснил специалист.

Последствия неправильного использования

Среди проблем, которые может спровоцировать неправильное использование эпоксидной смолы в домашних условиях, Кондрахин назвал:

Раздражение дыхательных путей;

Бронхит;

Кашель;

Фарингит;

Рак.

«В основном это вещество оказывает раздражающий эффект на дыхательные пути и только в крайних и очень редких случаях может спровоцировать развитие онкологии, если на протяжении нескольких лет человек нарушает эксплуатационные нормы использования предмета. В остальном же вещество не сможет оказать глубокого негативного воздействия», — считает Кондрахин.

Соблюдайте меры предосторожности

Терапевт напомнил, что с любыми предметами обихода необходимо обращаться в соответствии с инструкцией производителя.

«То есть если стол из эпоксидной смолы предназначен исключительно для декоративных целей, на него ни в коем случае нельзя ставить что-то горячее. Если же по инструкции класть предметы допустимо (обычно такие столы делают из более плотной смолы, которая выдерживает температуры горения), обязательно нужно следовать температурным параметрам, которые обговорены производителем», — сообщил Кондрахин.

Также он рекомендовал покупать эпоксидные изделия для дома только у крупных производителей, которые предоставляют сертификаты безопасности, а не у частных предпринимателей с рук, потому что в этом случае сложно проверить качество продукции.