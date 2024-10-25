Зоопсихолог раскрыл, понимают ли коты человеческую речь

Коты могут ассоциативно понимать речь человека, рассказал Пятому каналу зоопсихолог Мирослав Волков. По его словам, животные не могут полноценно визуализировать слова.

Эксперт объяснил, что в Японии провели эксперимент, который доказал, что коты могут связывать слова и изображения. Питомцам показывали анимации с бессмысленными словами. Спустя время, когда животные слышали знакомые слова, у них расширялись зрачки, что означает, что коты понимали, о чем шла речь.

Они связывают эти вещи между собой, но при этом визуализировать как дети на уровне трех, четырех, пяти лет они не могут. Потому что это уже больше чисто человеческая история, — отметил зоопсихолог.

Специалист посоветовал изучать особенности домашнего животного, чтобы лучше его понимать. Также важно не очеловечивать питомца, иначе это повлияет на качество жизни и животного, и человека, добавил Волков.

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До этого зоопсихолог Ангелина Сиротина рассказала, что при кормлении кошек необходимо учитывать их статусную группу. По ее словам, для котят, молодых, взрослых и пожилых котов, а также для питомцев с индивидуальными особенностями здоровья нужно составлять отдельный рацион.